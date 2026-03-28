Révélation de la saison 2025 grâce notamment à son premier titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara à seulement 17 ans, Iva Jovic est petit à petit en train de devenir une star du circuit WTA.
Connue pour être une grande fan de Novak Djokovic, la jeune américaine a récemment été interrogée par Andrea Petkovic sur la personnalité avec laquelle elle aimerait dîner. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un.
« Je trouve sa façon de parler du tennis et de la vie très intéressante et rafraîchissante, et il semble avoir une vision très juste des choses. Ce serait donc formidable de l’entendre parler, et il est très perspicace. Mon entraîneur me fait écouter ses interventions en permanence. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 16:46