Révélation de la saison 2025 grâce notam­ment à son premier titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara à seule­ment 17 ans, Iva Jovic est petit à petit en train de devenir une star du circuit WTA.

Connue pour être une grande fan de Novak Djokovic, la jeune améri­caine a récem­ment été inter­rogée par Andrea Petkovic sur la person­na­lité avec laquelle elle aime­rait dîner. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un.

« Je trouve sa façon de parler du tennis et de la vie très inté­res­sante et rafraî­chis­sante, et il semble avoir une vision très juste des choses. Ce serait donc formi­dable de l’entendre parler, et il est très pers­pi­cace. Mon entraî­neur me fait écouter ses inter­ven­tions en permanence. »