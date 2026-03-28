Accueil ATP - WTA

Iva Jovic (17e) sur la person­na­lité du tennis avec laquelle elle aime­rait dîner, et ce n’est pas Federer, Nadal ou Djokovic : « Il est très perspicace »

Par
Thomas S
-
338
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Révélation de la saison 2025 grâce notam­ment à son premier titre décroché sur le WTA 500 de Guadalajara à seule­ment 17 ans, Iva Jovic est petit à petit en train de devenir une star du circuit WTA. 

Connue pour être une grande fan de Novak Djokovic, la jeune améri­caine a récem­ment été inter­rogée par Andrea Petkovic sur la person­na­lité avec laquelle elle aime­rait dîner. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un. 

« Je trouve sa façon de parler du tennis et de la vie très inté­res­sante et rafraî­chis­sante, et il semble avoir une vision très juste des choses. Ce serait donc formi­dable de l’entendre parler, et il est très pers­pi­cace. Mon entraî­neur me fait écouter ses inter­ven­tions en permanence. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.