Révélation de cette saison 2025 sur le circuit féminin, Iva Jovic, lauréate du WTA 500 de Guadalajara en septembre dernier, s’est récem­ment exprimée pour le site d’in­for­ma­tions, RG.org.

Si la jeune améri­caine est notam­ment revenue sur l’une de ses rencontres avec son idole, Novak Djokovic, elle s’est dite impres­sionnée par l’aura d’Aryna Sabalenka et Jannik Sinner.

« Certains joueurs passent inaperçus, mais d’autres ont cette énergie qui fait que l’on se dit « waouh, je sais que tu es là ». Ils ont une sorte d’aura. Sabalenka a cette aura, tout comme Sinner. Tous les grands joueurs ont quelque chose de spécial. Ce n’est pas que tu as peur, mais c’est diffé­rent quand ils sont près de toi. »