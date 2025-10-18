Révélation de cette saison 2025 sur le circuit féminin, Iva Jovic, lauréate du WTA 500 de Guadalajara en septembre dernier, s’est récemment exprimée pour le site d’informations, RG.org.
Si la jeune américaine est notamment revenue sur l’une de ses rencontres avec son idole, Novak Djokovic, elle s’est dite impressionnée par l’aura d’Aryna Sabalenka et Jannik Sinner.
« Certains joueurs passent inaperçus, mais d’autres ont cette énergie qui fait que l’on se dit « waouh, je sais que tu es là ». Ils ont une sorte d’aura. Sabalenka a cette aura, tout comme Sinner. Tous les grands joueurs ont quelque chose de spécial. Ce n’est pas que tu as peur, mais c’est différent quand ils sont près de toi. »
