AccueilATP - WTAIva Jovic (35e mondiale à 17 ans) : "Certains joueurs passent inaperçus,...
ATP - WTA

Iva Jovic (35e mondiale à 17 ans) : « Certains joueurs passent inaperçus, mais Sinner et Sabalenka ont quelque chose de spécial. Ce n’est pas que tu as peur, mais c’est diffé­rent quand ils sont près de toi »

Thomas S
Par Thomas S

-

318
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Révélation de cette saison 2025 sur le circuit féminin, Iva Jovic, lauréate du WTA 500 de Guadalajara en septembre dernier, s’est récem­ment exprimée pour le site d’in­for­ma­tions, RG.org.

Si la jeune améri­caine est notam­ment revenue sur l’une de ses rencontres avec son idole, Novak Djokovic, elle s’est dite impres­sionnée par l’aura d’Aryna Sabalenka et Jannik Sinner. 

« Certains joueurs passent inaperçus, mais d’autres ont cette énergie qui fait que l’on se dit « waouh, je sais que tu es là ». Ils ont une sorte d’aura. Sabalenka a cette aura, tout comme Sinner. Tous les grands joueurs ont quelque chose de spécial. Ce n’est pas que tu as peur, mais c’est diffé­rent quand ils sont près de toi. »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 15:45

Article précédent
Djokovic vise Federer et Nadal : « J’ai accepté d’aider Jannik Sinner parce que c’est naturel et logique. Aucun de mes plus grands rivaux ne l’a fait pour moi »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.