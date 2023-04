Appelé en renfort par les équipes de l’ac­tuel président de la Fédération Française de Tennis, Ivan Ljubicic, ancien 3e mondial et entraî­neur de Roger Federer, a donné une petite inter­view à nos confrères de L’Équipe afin de dresser un premier bilan de son audit.

Réaliste mais ambi­tieux, le Croate estime que remporter un titre du Grand Chelem dans les prochaines années n’est pas impos­sible. On aime­rait vrai­ment le croire.

« On ne peut pas être content du niveau des meilleurs joueurs fran­çais au clas­se­ment. On va travailler forte­ment pour changer ça. Je suis ambi­tieux. Je suis ici pour aider à gagner un tournoi du Grand Chelem et des médailles olym­piques. C’est ma menta­lité. J’ai joué au haut niveau, entraîné au très haut niveau. Je ne peux pas faire la diffé­rence demain, pour Roland‐Garros 2023, mais j’es­père être là pour long­temps. Un Grand Chelem à terme, ce n’est pas impos­sible. On a ici le poten­tiel de faire quelque chose d’im­por­tant. C’est clair qu’on a des diffi­cultés avec les filles. On a besoin de temps. Je suis sûr qu’on va changer tout ça. C’est vrai que Roger (Federer), Rafa (Nadal), ou Novak (Djokovic) ont »hijacké » (pris en otage) les titres du Grand Chelem, mais ce n’est pas impos­sible. En tout cas, on doit avoir l’am­bi­tion de la faire, sinon c’est impos­sible. On ne peut pas gagner si on n’en a pas l’ambition. »