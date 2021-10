Ce jeudi, le Tennis Hall of Fame a dévoilé sa tradi­tion­nelle liste des six nominés pour la prochaine cuvée. Ainsi, Ana Ivanovic, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moya, Flavia Pennetta, Lisa Raymond et Cara Black seront en concur­rence pour inté­grer le fameux Temple de la Renommée.

Pour rappel, l’élec­tion au Hall of Fame est déter­minée par la combi­naison des résul­tats du vote des fans et du groupe de vote offi­ciel, qui est composé de jour­na­listes de tennis, d’his­to­riens et de membres actuels du Hall of Fame.

Les fans peuvent voter en ligne pour leurs favoris entre le 15 et le 31 octobre via l’adresse web vote.tennisfame.com et les résul­tats seront connus la première semaine de novembre. À vous de jouer !