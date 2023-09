Impliquée au sein de la PTPA, l’Association des joueurs de tennis profes­sion­nels créée par Novak Djokovic et Vasek Pospisil, Ons Jabeur a fait une décla­ra­tion révé­la­trice au micro d’ESPN sur l’im­por­tance de ses prises de parole.

Ons Jabeur says it’s wrong to only listen to the voices of the top players :



“Before, if I talked, nobody would listen bc I wasn’t in the top 10 & I wasn’t a top player, but now they listen. Now they would care about my opinion. I feel like it’s wrong to only listen to the top… pic.twitter.com/hyuh5F3SGq