Interrogée sur la récente prise de parole de Novak Djokovic en marge du tournoi de Dubai sur lequel elle a été éliminée par Simona Halep, Ons Jabeur a déclaré comprendre la déci­sion du numéro 1 mondial de ne pas se faire vacciner même si elle espère qu’il chan­gera d’avis.

« C’est son choix. Il suit un certain régime alimen­taire et tout ce qu’il met dans son corps lui appar­tient. Pour moi, je respecte ce qu’il fait. S’il le fait, il le fait plei­ne­ment, il sait que sa santé est plus impor­tante. Je ne suis pas vrai­ment surprise, car nous savons jusqu’où il est allé à l’Open d’Australie. J’espère qu’il chan­gera d’avis. Il a dit qu’il garde­rait l’es­prit ouvert donc j’es­père qu’il chan­gera d’avis et qu’il conti­nuera à battre des records. Je veux qu’il revienne en tournée. Je veux qu’il joue. C’est un grand joueur et une source d’ins­pi­ra­tion pour de très nombreux joueurs. »