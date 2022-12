La WTA a distribué les awards de la saison 2022 et Ons Jabeur a été élu joueuse la plus fair‐play du circuit. Un prix mérité pour la Tunisienne et dont le quin­tuple tenant du titre chez les hommes se nomme Rafael Nadal.

Depuis 2004, seuls l’Espagnol et Roger Federer ont remporté ce titre hono­ri­fique sur le circuit ATP.

Cette année, Felix Auger‐Aliassime fait office de favori pour le prix Stefan Edberg de la spor­ti­vité même si Rafa fait une nouvelle fois partie des nommés.

The @wta awards :

MVP – Iga Swiatek

Doubles Team– Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova

Most Improved – Beatriz Haddad Maia

Newcomer –Zheng Qinwen

Comeback –Tatjana Maria

Sportsmanship –Ons Jabeur

Player Service –Gabriela Dabrowski

Coach ‑David Witt

ACES Award – Maria Sakkari — Jon Wertheim (@jon_wertheim) December 12, 2022

Le verdict devrait tomber dans les jours à venir.