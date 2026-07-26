Considérée depuis plusieurs mois comme l’une des joueuses en devenir, Lilli Tagger a remporté ce dimanche son premier titre sur le circuit principal, à l’occasion de l’Open de Prague.
Tombeuse de l’Ukrainienne, Daria Snigur, en finale (7−6, 6–2) après un très beau parcours où elle a notamment battu la locale et double lauréate en Grand Chelem, Barbora Krejcikova, la jeune autrichienne de 18 ans confirme que les nombreuses louages à son sujet sont justifiées.
Jannik Sinner n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet il y a quelques semaines : « C’est une joueuse très talentueuse. C’est quelqu’un qui aime jouer au tennis. On voit bien sa passion. Je pense que c’est la qualité essentielle qu’un joueur doit posséder. »
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 16:52