Considérée depuis plusieurs mois comme l’une des joueuses en devenir, Lilli Tagger a remporté ce dimanche son premier titre sur le circuit prin­cipal, à l’oc­ca­sion de l’Open de Prague.

Tombeuse de l’Ukrainienne, Daria Snigur, en finale (7−6, 6–2) après un très beau parcours où elle a notam­ment battu la locale et double lauréate en Grand Chelem, Barbora Krejcikova, la jeune autri­chienne de 18 ans confirme que les nombreuses louages à son sujet sont justifiées.

Jannik Sinner n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet il y a quelques semaines : « C’est une joueuse très talen­tueuse. C’est quel­qu’un qui aime jouer au tennis. On voit bien sa passion. Je pense que c’est la qualité essen­tielle qu’un joueur doit posséder. »