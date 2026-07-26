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Jannik Sinner sous le charme d’une jeune joueuse fraî­che­ment titrée : « Elle est très talentueuse »

Par
Thomas S
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Considérée depuis plusieurs mois comme l’une des joueuses en devenir, Lilli Tagger a remporté ce dimanche son premier titre sur le circuit prin­cipal, à l’oc­ca­sion de l’Open de Prague.

Tombeuse de l’Ukrainienne, Daria Snigur, en finale (7−6, 6–2) après un très beau parcours où elle a notam­ment battu la locale et double lauréate en Grand Chelem, Barbora Krejcikova, la jeune autri­chienne de 18 ans confirme que les nombreuses louages à son sujet sont justifiées. 

Jannik Sinner n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet il y a quelques semaines : « C’est une joueuse très talen­tueuse. C’est quel­qu’un qui aime jouer au tennis. On voit bien sa passion. Je pense que c’est la qualité essen­tielle qu’un joueur doit posséder. »

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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