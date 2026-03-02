Alors qu’elle faisait figure de grande favo­rite du WTA 500 de Mérida, au Mexique, notam­ment après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales, Jasmine Paolini, tête de série numéro 1 du tournoi, s’est fina­le­ment inclinée face à l’Espagnole, Cristina Bucsa, qui s’est ensuite imposée en finale contre la Polonaise, Magdalena Frech.

Interrogée par la presse italienne sur cette décep­tion et sa posi­tion de numéro 1 italienne au clas­se­ment, l’ac­tuelle 7e joueuse mondiale a tenu à mettre en avant certains de ses compatriotes.

« Tout d’abord, il n’y a pas que Sinner et moi. Il y a beau­coup de joueurs comme Musetti, Cobolli, Cocciaretto… beau­coup de joueurs, j’en oublie peut‐être certains… il y a Berrettini. Je pense que nous formons une grande équipe, nous sommes très fiers et nous nous moti­vons les uns les autres. En Italie, le tennis devient très popu­laire grâce à Jannik et aux autres garçons, et nous faisons de même chez les filles. Le tennis se déve­loppe beau­coup en Italie, et c’est une bonne chose pour les nouvelles géné­ra­tions, car beau­coup commencent à prati­quer ce sport. »