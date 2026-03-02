Alors qu’elle faisait figure de grande favorite du WTA 500 de Mérida, au Mexique, notamment après sa qualification en demi‐finales, Jasmine Paolini, tête de série numéro 1 du tournoi, s’est finalement inclinée face à l’Espagnole, Cristina Bucsa, qui s’est ensuite imposée en finale contre la Polonaise, Magdalena Frech.
Interrogée par la presse italienne sur cette déception et sa position de numéro 1 italienne au classement, l’actuelle 7e joueuse mondiale a tenu à mettre en avant certains de ses compatriotes.
« Tout d’abord, il n’y a pas que Sinner et moi. Il y a beaucoup de joueurs comme Musetti, Cobolli, Cocciaretto… beaucoup de joueurs, j’en oublie peut‐être certains… il y a Berrettini. Je pense que nous formons une grande équipe, nous sommes très fiers et nous nous motivons les uns les autres. En Italie, le tennis devient très populaire grâce à Jannik et aux autres garçons, et nous faisons de même chez les filles. Le tennis se développe beaucoup en Italie, et c’est une bonne chose pour les nouvelles générations, car beaucoup commencent à pratiquer ce sport. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 17:54