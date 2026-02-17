Alors qu’Emma Raducanu a déjà testé de nombreux entraîneurs depuis son incroyable sacre à l’US Open en 2021, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski lui a glissé un conseil dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.
« Je me souviens que Roger Federer a traversé une période sans entraîneur, et c’était peut‐être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce qu’il a en quelque sorte compris certaines choses par lui‐même. Avec Mark Petchey, Raducanu jouait de manière plus agressive, elle allait de l’avant, elle a très bien joué à Wimbledon, s’inclinant face à Sabalenka de la bonne manière. C’est là qu’elle doit avoir cet état d’esprit avec un entraîneur avec lequel elle s’accorde sur la manière dont elle doit jouer, sur les techniques qu’elle doit adopter sur le court, et avoir cette clarté. Donc, prendre un peu de recul sans entraîneur pour le moment, peut‐être avec quelqu’un qui voyage simplement avec elle, qui joue avec elle, pourrait être très positif jusqu’à ce qu’elle trouve quelqu’un avec qui elle est sur la même longueur d’onde semaine après semaine, car elle n’a pas encore trouvé cette personne. Espérons qu’elle la trouve. »
Publié le mardi 17 février 2026 à 16:59