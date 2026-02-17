Alors qu’Emma Raducanu a déjà testé de nombreux entraî­neurs depuis son incroyable sacre à l’US Open en 2021, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski lui a glissé un conseil dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Je me souviens que Roger Federer a traversé une période sans entraî­neur, et c’était peut‐être la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce qu’il a en quelque sorte compris certaines choses par lui‐même. Avec Mark Petchey, Raducanu jouait de manière plus agres­sive, elle allait de l’avant, elle a très bien joué à Wimbledon, s’in­cli­nant face à Sabalenka de la bonne manière. C’est là qu’elle doit avoir cet état d’es­prit avec un entraî­neur avec lequel elle s’ac­corde sur la manière dont elle doit jouer, sur les tech­niques qu’elle doit adopter sur le court, et avoir cette clarté. Donc, prendre un peu de recul sans entraî­neur pour le moment, peut‐être avec quel­qu’un qui voyage simple­ment avec elle, qui joue avec elle, pour­rait être très positif jusqu’à ce qu’elle trouve quel­qu’un avec qui elle est sur la même longueur d’onde semaine après semaine, car elle n’a pas encore trouvé cette personne. Espérons qu’elle la trouve. »