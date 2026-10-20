La fron­tière entre la vie privée et la vie publique est de plus en plus ténue, notam­ment lorsque l’on est une star mondiale dans sa discipline.

Elina Svitolina l’a appris à ses dépens depuis qu’elle a publié un message sur ses réseaux sociaux ce lundi annon­çant sa sépa­ra­tion et son divorce avec Gaël Monfils. Désireuse de clari­fier certains points et de répondre à certaines rumeurs, l’Ukrainienne en a publié un second ce mardi.

Mais pour le jour­na­liste italien, égale­ment auteur d’un ouvrage sur Jannik Sinner, ce n’était pas forcé­ment la meilleure des idées.

Non è tra le mie consue­tu­dini entrare nel perso­nale dei tennisti, ma consi­glierei viva­mente a Elina Svitolina di non fare altri post social come quello di oggi. Nel tenta­tivo di chia­rire i motivi della sepa­ra­zione da Monfils… non ha chia­rito nulla. Meglio rispet­tare una deci­sione legit­tima e sofferta. Fine #Svitolina #Monfils — Marco Mazzoni (@marcomazz) October 20, 2026

« Je n’ai pas pour habi­tude de m’im­miscer dans la vie privée des joueurs de tennis, mais je conseille­rais vive­ment à Elina Svitolina de ne plus publier de messages sur les réseaux sociaux comme celui d’au­jourd’hui. En essayant d’ex­pli­quer les raisons de sa sépa­ra­tion avec Monfils… elle n’a rien clarifié. Mieux vaut respecter une déci­sion légi­time et mûre­ment réfléchie. »