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« Je n’ai pas pour habi­tude de m’im­miscer dans la vie privée des joueurs, mais je conseille­rais vive­ment à Elina Svitolina de ne plus publier de messages comme celui d’au­jourd’hui. Elle n’a rien clarifié », estime le jour­na­liste Marco Mazzoni

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

La fron­tière entre la vie privée et la vie publique est de plus en plus ténue, notam­ment lorsque l’on est une star mondiale dans sa discipline. 

Elina Svitolina l’a appris à ses dépens depuis qu’elle a publié un message sur ses réseaux sociaux ce lundi annon­çant sa sépa­ra­tion et son divorce avec Gaël Monfils. Désireuse de clari­fier certains points et de répondre à certaines rumeurs, l’Ukrainienne en a publié un second ce mardi.

Mais pour le jour­na­liste italien, égale­ment auteur d’un ouvrage sur Jannik Sinner, ce n’était pas forcé­ment la meilleure des idées. 

« Je n’ai pas pour habi­tude de m’im­miscer dans la vie privée des joueurs de tennis, mais je conseille­rais vive­ment à Elina Svitolina de ne plus publier de messages sur les réseaux sociaux comme celui d’au­jourd’hui. En essayant d’ex­pli­quer les raisons de sa sépa­ra­tion avec Monfils… elle n’a rien clarifié. Mieux vaut respecter une déci­sion légi­time et mûre­ment réfléchie. »

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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