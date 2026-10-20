La frontière entre la vie privée et la vie publique est de plus en plus ténue, notamment lorsque l’on est une star mondiale dans sa discipline.
Elina Svitolina l’a appris à ses dépens depuis qu’elle a publié un message sur ses réseaux sociaux ce lundi annonçant sa séparation et son divorce avec Gaël Monfils. Désireuse de clarifier certains points et de répondre à certaines rumeurs, l’Ukrainienne en a publié un second ce mardi.
Mais pour le journaliste italien, également auteur d’un ouvrage sur Jannik Sinner, ce n’était pas forcément la meilleure des idées.
Non è tra le mie consuetudini entrare nel personale dei tennisti, ma consiglierei vivamente a Elina Svitolina di non fare altri post social come quello di oggi. Nel tentativo di chiarire i motivi della separazione da Monfils… non ha chiarito nulla. Meglio rispettare una decisione legittima e sofferta. Fine #Svitolina #Monfils— Marco Mazzoni (@marcomazz) October 20, 2026
« Je n’ai pas pour habitude de m’immiscer dans la vie privée des joueurs de tennis, mais je conseillerais vivement à Elina Svitolina de ne plus publier de messages sur les réseaux sociaux comme celui d’aujourd’hui. En essayant d’expliquer les raisons de sa séparation avec Monfils… elle n’a rien clarifié. Mieux vaut respecter une décision légitime et mûrement réfléchie. »
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 15:15