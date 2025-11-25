Dans le dernier épisode du podcast, The Player’s Box, Jessica Pegula, Madison Keys, Jennifer Brady et Desirae Krawczyk n’ont pas manqué d’évoquer la fameuse destination à la mode des joueurs et joueuses de tennis pendant l’intersaison : les Maldives.
Et si Pegula admet que partir en vacances dans le même endroit et au même moment que ses collègues est assez particulier, sa compatriote, Krawczyk, actuelle 36e mondiale en double, a une explication très rationnelle sur le pourquoi du comment de cette destination similaire.
« Nous ne sommes jamais allés aux Maldives. On dirait que tous les autres joueurs de tennis y passent leurs vacances. Nous passons tout notre temps ensemble toute l’année, puis nous allons tous au même endroit pour nous détendre. Je ne sais pas s’il y a plusieurs complexes hôteliers, mais tout le monde y va, littéralement », a déclaré Keys avant l’éclaircissement de sa compatriote. « Je suis sûr qu’ils bénéficient d’avantages, peut‐être d’un tarif réduit ou de quelques chambres gratuites. »
Publié le mardi 25 novembre 2025 à 18:48