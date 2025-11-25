Dans le dernier épisode du podcast, The Player’s Box, Jessica Pegula, Madison Keys, Jennifer Brady et Desirae Krawczyk n’ont pas manqué d’évo­quer la fameuse desti­na­tion à la mode des joueurs et joueuses de tennis pendant l’in­ter­saison : les Maldives.

Et si Pegula admet que partir en vacances dans le même endroit et au même moment que ses collègues est assez parti­cu­lier, sa compa­triote, Krawczyk, actuelle 36e mondiale en double, a une expli­ca­tion très ration­nelle sur le pour­quoi du comment de cette desti­na­tion similaire.

« Nous ne sommes jamais allés aux Maldives. On dirait que tous les autres joueurs de tennis y passent leurs vacances. Nous passons tout notre temps ensemble toute l’année, puis nous allons tous au même endroit pour nous détendre. Je ne sais pas s’il y a plusieurs complexes hôte­liers, mais tout le monde y va, litté­ra­le­ment », a déclaré Keys avant l’éclair­cis­se­ment de sa compa­triote. « Je suis sûr qu’ils béné­fi­cient d’avan­tages, peut‐être d’un tarif réduit ou de quelques chambres gratuites. »