Passé de ses 11 à ses 14 ans par l’aca­démie de Nick Bollettieri, Jean‐René Lisnard, ancien 84e joueur et fonda­teur de l’Elite Tennis Center de Cannes, a bien voulu nous en dire un peu plus sur les forces et la person­na­lité du célèbre entraî­neur améri­cain, décédé ce lundi.

« Ce serait mentir de dire qu’il m’a entraîné. Il super­vi­sait plus qu’il n’en­traî­nait. Il avait pris des bons coachs colom­biens. Lui‐même le disant, tech­ni­que­ment il était très mauvais. Il ne faisait pas du tennis. Lui, c’était la disci­pline, l’exi­gence. Son académie était à son image. Ce n’est pas lui qui entraî­nait vrai­ment les joueurs mais il donnait le tempo. Il était dans ce que font tous les meilleurs, Roger Rasheed, Toni Nadal, c’est‐à‐dire l’exi­gence, la disci­pline, la volonté de gagner, travailler toujours plus dur. Des choses qui, en 2022, font peur à beau­coup de joueurs mais qui sont la base du très haut niveau. »