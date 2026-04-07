Nous sommes allés à la rencontre de « JR » à Monte‐Carlo, où nous sommes présents. On a évoqué plusieurs sujets, notamment pour le dossier que nous préparons pour Roland‐Garros.
On en a profité pour évoquer le Rolex Monte‐Carlo Masters, désormais seul Masters 1000 se disputant sur huit jours et qui, comme par hasard, est aussi le plus emballant. Une constatation que partage Jean‐René Lisnard, fondateur de l’Elite Tennis Center, à Cannes.
« Dans les vestiaires ça parle et tous les joueurs sont unanimes, les Masters 1000 sur dix jours, c’est trop long. Après personne ne nie que c’est efficace pour les joueurs moins bien classés car il rentre dans le tableau directement. En revanche, pour les autres, c’est fastidieux. Là, par exemple, quand vous faîtes la tournée avec Miami et Indian Wells, vous partez six semaines et c’est beaucoup. »
De votre envoyé spécial à Monte Carlo
Publié le mardi 7 avril 2026 à 18:55