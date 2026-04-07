Nous sommes allés à la rencontre de « JR » à Monte‐Carlo, où nous sommes présents. On a évoqué plusieurs sujets, notam­ment pour le dossier que nous prépa­rons pour Roland‐Garros.

On en a profité pour évoquer le Rolex Monte‐Carlo Masters, désor­mais seul Masters 1000 se dispu­tant sur huit jours et qui, comme par hasard, est aussi le plus embal­lant. Une consta­ta­tion que partage Jean‐René Lisnard, fonda­teur de l’Elite Tennis Center, à Cannes.

« Dans les vestiaires ça parle et tous les joueurs sont unanimes, les Masters 1000 sur dix jours, c’est trop long. Après personne ne nie que c’est effi­cace pour les joueurs moins bien classés car il rentre dans le tableau direc­te­ment. En revanche, pour les autres, c’est fasti­dieux. Là, par exemple, quand vous faîtes la tournée avec Miami et Indian Wells, vous partez six semaines et c’est beaucoup. »

De votre envoyé spécial à Monte Carlo