Accueil ATP - WTA

Jean‐René Lisnard : « Tous les joueurs sont unanimes, les Masters 1000 sur dix jours, c’est trop long »

Par
Laurent Trupiano
-
157

Nous sommes allés à la rencontre de « JR » à Monte‐Carlo, où nous sommes présents. On a évoqué plusieurs sujets, notam­ment pour le dossier que nous prépa­rons pour Roland‐Garros.

On en a profité pour évoquer le Rolex Monte‐Carlo Masters, désor­mais seul Masters 1000 se dispu­tant sur huit jours et qui, comme par hasard, est aussi le plus embal­lant. Une consta­ta­tion que partage Jean‐René Lisnard, fonda­teur de l’Elite Tennis Center, à Cannes. 

« Dans les vestiaires ça parle et tous les joueurs sont unanimes, les Masters 1000 sur dix jours, c’est trop long. Après personne ne nie que c’est effi­cace pour les joueurs moins bien classés car il rentre dans le tableau direc­te­ment. En revanche, pour les autres, c’est fasti­dieux. Là, par exemple, quand vous faîtes la tournée avec Miami et Indian Wells, vous partez six semaines et c’est beaucoup. »

De votre envoyé spécial à Monte Carlo 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 18:55

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥