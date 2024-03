Ancienne numéro 1 mondiale, fina­liste de l’US Open 2008 et retraitée depuis 2017, Jelena Jankovic a donné une inter­view à nos confrères serbes de Sportklub dans laquelle elle a notam­ment été inter­rogée sur la réus­site et la longé­vité assez excep­tion­nelle de son compa­triote, Novak Djokovic.

« Novak est un phéno­mène, il investit beau­coup dans la nutri­tion. Tout ce qu’il a investi en lui‐même et en ses proches lui est revenu plusieurs fois. C’est pour­quoi j’in­siste toujours sur l’im­por­tance de respecter son corps. La vie est courte et le parcours sportif n’est qu’une partie de ce parcours. Il est diffi­cile d’ima­giner ce que subit le corps de l’ath­lète lors des voyages, des chan­ge­ments de fuseau horaire et des nombreux matchs. Mais Novak a trouvé une formule pour surmonter tout cela. Il est incroyable à tous points de vue. Il n’y a pas de limites pour lui. »