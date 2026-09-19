Alors qu’Alexander Zverev a été la cible de nombreuses critiques à cause de sa routine jugée beaucoup trop longue au service lors de l’US Open, certains s’interrogent sur les conséquences de ces pratiques souvent néfastes pour le spectacle.
C’est notamment le cas du journaliste d’Eurosport, Olivier Canton, qui a également tenu à inclure Iga Swiatek dans le même panier.
« J’en veux à Zverev de pousser le curseur un petit peu loin, j’en veux à Swiatek d’avoir eu cette attitude face à Zheng. Il faut aussi placer les joueurs devant leur responsabilité. C’est‐à‐dire qu’à force de contourner les règles ou de flirter avec les limites, en allant au bout des 30 secondes au service avec tes 25 rebonds comme Zverev ou en sortant à la fin des sets comme Swiatek. Elle sort à la fin d’un set qu’elle a perdu et au prochain changement de côté, elle fait appel au kiné. À force de faire ça, tu finis par faire croire aux gens que la seule solution, c’est de réduire la durée des sets. Ils donnent l’opportunité à des irresponsables comme le patron de Tennis Australia de faire des déclarations comme il a fait pendant l’US Open et de dire : ‘Peut‐être qu’à l’avenir, on va réduire les sets et la durée des matchs’. Il faut aussi responsabiliser les joueurs et leur dire : ‘À un moment donné, vous êtes peut‐être en train de saborder votre sport’. Faites attention à ce que vous faites. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 12:02