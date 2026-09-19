Alors qu’Alexander Zverev a été la cible de nombreuses critiques à cause de sa routine jugée beau­coup trop longue au service lors de l’US Open, certains s’in­ter­rogent sur les consé­quences de ces pratiques souvent néfastes pour le spectacle.

C’est notam­ment le cas du jour­na­liste d’Eurosport, Olivier Canton, qui a égale­ment tenu à inclure Iga Swiatek dans le même panier.

« J’en veux à Zverev de pousser le curseur un petit peu loin, j’en veux à Swiatek d’avoir eu cette atti­tude face à Zheng. Il faut aussi placer les joueurs devant leur respon­sa­bi­lité. C’est‐à‐dire qu’à force de contourner les règles ou de flirter avec les limites, en allant au bout des 30 secondes au service avec tes 25 rebonds comme Zverev ou en sortant à la fin des sets comme Swiatek. Elle sort à la fin d’un set qu’elle a perdu et au prochain chan­ge­ment de côté, elle fait appel au kiné. À force de faire ça, tu finis par faire croire aux gens que la seule solu­tion, c’est de réduire la durée des sets. Ils donnent l’op­por­tu­nité à des irres­pon­sables comme le patron de Tennis Australia de faire des décla­ra­tions comme il a fait pendant l’US Open et de dire : ‘Peut‐être qu’à l’avenir, on va réduire les sets et la durée des matchs’. Il faut aussi respon­sa­bi­liser les joueurs et leur dire : ‘À un moment donné, vous êtes peut‐être en train de saborder votre sport’. Faites atten­tion à ce que vous faites. »