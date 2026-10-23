À seule­ment 23 ans, Carlos Alcaraz compte déjà sept titres du Grand Chelem à son palmarès… et sans doute presque autant de coupes de cheveux essayées depuis le début de sa carrière !

Dans le dernier épisode du podcast « Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis365, Jessica Pegula, 4e mondiale, s’est amusée des chan­ge­ments de look à répé­ti­tion de l’Espagnol, en livrant notam­ment son avis sur sa dernière transformation.

« Il nous offre un nouveau look… tous les mois. Je suis un peu obsédée (par ses chan­ge­ments de look). Une mous­tache, par contre ? Je n’ai pas trop aimé la mous­tache. Mais j’adore qu’il ne cesse de nous surprendre. J’apprécie vrai­ment ça. »