Accueil ATP - WTA

Jessica Pegula, 4e mondiale, sur le look de Carlos Alcaraz : « Je suis un peu obsédée »

Par
Baptiste Mulatier
-

À seule­ment 23 ans, Carlos Alcaraz compte déjà sept titres du Grand Chelem à son palmarès… et sans doute presque autant de coupes de cheveux essayées depuis le début de sa carrière !

Dans le dernier épisode du podcast « Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis365, Jessica Pegula, 4e mondiale, s’est amusée des chan­ge­ments de look à répé­ti­tion de l’Espagnol, en livrant notam­ment son avis sur sa dernière transformation.

« Il nous offre un nouveau look… tous les mois. Je suis un peu obsédée (par ses chan­ge­ments de look). Une mous­tache, par contre ? Je n’ai pas trop aimé la mous­tache. Mais j’adore qu’il ne cesse de nous surprendre. J’apprécie vrai­ment ça. »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥