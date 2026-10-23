À seulement 23 ans, Carlos Alcaraz compte déjà sept titres du Grand Chelem à son palmarès… et sans doute presque autant de coupes de cheveux essayées depuis le début de sa carrière !
Dans le dernier épisode du podcast « Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis365, Jessica Pegula, 4e mondiale, s’est amusée des changements de look à répétition de l’Espagnol, en livrant notamment son avis sur sa dernière transformation.
« Il nous offre un nouveau look… tous les mois. Je suis un peu obsédée (par ses changements de look). Une moustache, par contre ? Je n’ai pas trop aimé la moustache. Mais j’adore qu’il ne cesse de nous surprendre. J’apprécie vraiment ça. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.