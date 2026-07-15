Dans le dernier épisode du podcast « The Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Head, la 3e joueuse mondiale Jessica Pegula a évoqué la nouvelle arme fatale de Jannik Sinner, vain­queur à Wimbledon d’un deuxième titre consécutif.

« Il faudrait créer un prix récom­pen­sant le coup qui a le plus progressé sur le circuit, et ce serait le service de Jannik Sinner. Son service, c’est de la folie. Son service exté­rieur côté avan­tage est complè­te­ment fou. À chaque fois que je le regarde jouer, je me dis que je connais son service préféré : on pense toujours qu’il ne va pas encore tenter cette option, mais il réussit un ace à chaque fois. Je ne comprends pas. Je me dis : ‘Comment ton service a‑t‐il pu s’améliorer autant ?’ »