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Jessica Pegula choquée par Jannik Sinner : « Je ne comprends pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode du podcast « The Player’s Box », dont les propos sont relayés par Tennis Head, la 3e joueuse mondiale Jessica Pegula a évoqué la nouvelle arme fatale de Jannik Sinner, vain­queur à Wimbledon d’un deuxième titre consécutif. 

« Il faudrait créer un prix récom­pen­sant le coup qui a le plus progressé sur le circuit, et ce serait le service de Jannik Sinner. Son service, c’est de la folie. Son service exté­rieur côté avan­tage est complè­te­ment fou. À chaque fois que je le regarde jouer, je me dis que je connais son service préféré : on pense toujours qu’il ne va pas encore tenter cette option, mais il réussit un ace à chaque fois. Je ne comprends pas. Je me dis : ‘Comment ton service a‑t‐il pu s’améliorer autant ?’ »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 15:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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