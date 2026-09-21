C’est l’un des grands sujets de discus­sion depuis l’US Open : l’évolution du jeu et des règles pour les années à venir.

Entre le passage au meilleur des trois sets au lieu de cinq, l’instauration du point décisif à 40–40 ou encore la suppres­sion du let au service, de nombreuses propo­si­tions sont avan­cées pour tenter de rendre le tennis plus attractif pour les spec­ta­teurs et les fans.

Interrogée dans le podcast Players, Jessica Pegula a donné son avis sur ces éven­tuelles nouvelles règles. Et s’il y en a une qu’elle rejette tota­le­ment, c’est bien la suppres­sion du let, une idée qu’elle juge tout simple­ment « stupide ».

« Honnêtement, je ne sais pas quelle est la solu­tion. Ma théorie concer­nant les matchs en cinq sets a toujours été qu’on devrait jouer au meilleur des trois sets jusqu’aux quarts de finale, puis passer au meilleur des cinq sets.Mais est‐ce que cela régle­rait le problème ? Non.Je déteste l’idée d’instaurer le point décisif à 40–40. J’espère que nous ne perdrons jamais la possi­bi­lité de jouer avec l’avantage.Concernant l’idée de supprimer le let au service, je trouve ça stupide. Pourquoi voudriez‐vous gagner un point de cette manière, simple­ment parce que la balle touche le filet et retombe juste derrière ? »