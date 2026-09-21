C’est l’un des grands sujets de discussion depuis l’US Open : l’évolution du jeu et des règles pour les années à venir.
Entre le passage au meilleur des trois sets au lieu de cinq, l’instauration du point décisif à 40–40 ou encore la suppression du let au service, de nombreuses propositions sont avancées pour tenter de rendre le tennis plus attractif pour les spectateurs et les fans.
Interrogée dans le podcast Players, Jessica Pegula a donné son avis sur ces éventuelles nouvelles règles. Et s’il y en a une qu’elle rejette totalement, c’est bien la suppression du let, une idée qu’elle juge tout simplement « stupide ».
« Honnêtement, je ne sais pas quelle est la solution. Ma théorie concernant les matchs en cinq sets a toujours été qu’on devrait jouer au meilleur des trois sets jusqu’aux quarts de finale, puis passer au meilleur des cinq sets.Mais est‐ce que cela réglerait le problème ? Non.Je déteste l’idée d’instaurer le point décisif à 40–40. J’espère que nous ne perdrons jamais la possibilité de jouer avec l’avantage.Concernant l’idée de supprimer le let au service, je trouve ça stupide. Pourquoi voudriez‐vous gagner un point de cette manière, simplement parce que la balle touche le filet et retombe juste derrière ? »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 11:17