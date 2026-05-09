On ne le sait pas vrai­ment mais Jessica Pegula est la « meneuse » du mouve­ment autour des reven­di­ca­tions des joueurs et des joueuses.

Fille du proprié­taire des Sabres de Buffalo (NHL) et des Bills de Buffalo (NFL), elle connait parfai­te­ment la situa­tion du sport profes­sionnel aux Etats‐Unis.

Transparente sur son impli­ca­tion, elle n’a pris de gants en confé­rence de presse quand il a fallu parler du sujet qui fait l’ac­tua­lité en ce moment.

« On dirait que c’est toujours moi qui suis solli­citée sur ce sujet. Je pense que c’est parce que je suis très franche. Je n’ai pas peur d’aborder n’im­porte quel joueur et de lui demander : « Ça t’in­té­resse ou pas ? » Certains joueurs s’en fichent, parfois ça ne les préoc­cupe pas. D’autres, c’est : « Ouais, carré­ment, je suis partante à 100 % ! » Ça n’a pas pris énor­mé­ment de temps. J’ai surtout pris contact avec les joueurs et joueuses pour savoir ce qu’ils pensaient de la situa­tion. J’ai un peu servi d’in­ter­mé­diaire entre les autres personnes impli­quées et les joueurs, afin de nous mettre d’ac­cord sur la situation »