On ne le sait pas vraiment mais Jessica Pegula est la « meneuse » du mouvement autour des revendications des joueurs et des joueuses.
Fille du propriétaire des Sabres de Buffalo (NHL) et des Bills de Buffalo (NFL), elle connait parfaitement la situation du sport professionnel aux Etats‐Unis.
Transparente sur son implication, elle n’a pris de gants en conférence de presse quand il a fallu parler du sujet qui fait l’actualité en ce moment.
« On dirait que c’est toujours moi qui suis sollicitée sur ce sujet. Je pense que c’est parce que je suis très franche. Je n’ai pas peur d’aborder n’importe quel joueur et de lui demander : « Ça t’intéresse ou pas ? » Certains joueurs s’en fichent, parfois ça ne les préoccupe pas. D’autres, c’est : « Ouais, carrément, je suis partante à 100 % ! » Ça n’a pas pris énormément de temps. J’ai surtout pris contact avec les joueurs et joueuses pour savoir ce qu’ils pensaient de la situation. J’ai un peu servi d’intermédiaire entre les autres personnes impliquées et les joueurs, afin de nous mettre d’accord sur la situation »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 10:20