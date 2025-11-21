AccueilATP - WTAJessica Pegula, sur la collaboration entre Djokovic et Murray : "Je les...
Jessica Pegula, sur la colla­bo­ra­tion entre Djokovic et Murray : « Je les ai vus en Australie. Novak était sur son vélo et Andy parlait du posi­tion­ne­ment sur le court, et je me suis dit : ‘De quoi peuvent‐ils bien parler ? Novak fait tout bien’ »

Récemment de passage sur le podcast, The Player’s Box, Jessica Pegula, invité aux côtés de Madison Keys, a été inter­rogée sur la rela­tion parti­cu­lière entre un joueur et son entraîneur. 

Et la joueuse améri­caine a notam­ment évoqué la colla­bo­ra­tion surprise et aujourd’hui terminée entre Novak Djokovic et Andy Murray. 

« Je pense qu’Andy était curieux. Il se deman­dait : ‘Comment Novak fonctionne‐t‐il ? Qu’est‐ce qui le motive ?’. C’est un accès privi­légié telle­ment rare. Je les ai vus en Australie : Novak était sur son vélo et Andy parlait du posi­tion­ne­ment sur le court, et je me suis dit : ‘De quoi peuvent‐ils bien parler ? Novak fait tout bien’. Mais moi aussi, j’ai­me­rais tout savoir. Je me demande : ‘Comment récupère‐t‐il ? Que fait‐il en coulisses ? Comment fait‐il pour rester aussi bon ?’. Si vous êtes Andy, vous voulez tout savoir. »

Publié le vendredi 21 novembre 2025 à 16:46

