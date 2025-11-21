Récemment de passage sur le podcast, The Player’s Box, Jessica Pegula, invité aux côtés de Madison Keys, a été interrogée sur la relation particulière entre un joueur et son entraîneur.
Et la joueuse américaine a notamment évoqué la collaboration surprise et aujourd’hui terminée entre Novak Djokovic et Andy Murray.
« Je pense qu’Andy était curieux. Il se demandait : ‘Comment Novak fonctionne‐t‐il ? Qu’est‐ce qui le motive ?’. C’est un accès privilégié tellement rare. Je les ai vus en Australie : Novak était sur son vélo et Andy parlait du positionnement sur le court, et je me suis dit : ‘De quoi peuvent‐ils bien parler ? Novak fait tout bien’. Mais moi aussi, j’aimerais tout savoir. Je me demande : ‘Comment récupère‐t‐il ? Que fait‐il en coulisses ? Comment fait‐il pour rester aussi bon ?’. Si vous êtes Andy, vous voulez tout savoir. »
