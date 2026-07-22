Si le petit coup de gueule de Jim Courier ne date pas d’hier, il nous parais­sait impor­tant de le partager tant ce sujet revient régu­liè­re­ment, notam­ment chez nos confrères américains.

En effet, le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Novak Djokovic ne cesse d’être comparé à celui de Margaret Court, alors que cette dernière est une femme et jouait de surcroît à une époque où l’Open d’Australie, qu’elle a remporté à 11 reprises, n’avait pas du tout la même impor­tance (beau­coup de joueurs amateurs et peu d’in­ter­na­tio­naux professionnels).

Et alors que Tennis Channel, média pour lequel il officie, montrait un graphique avec les meilleurs palmarès hommes et femmes mélangés dans les tour­nois du Grand Chelem, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pas hésité à dire le fond de sa pensée à son employeur.

Jim Courier on Novak Djokovic :



“We don’t see golf compare men’s majors records with women’s majors records, so why does tennis do this ? It makes no sense. I am over that graphic.”pic.twitter.com/0jGkXYpIyA https://t.co/ROG0YL9bJC — Danny (@DjokovicFan_) July 21, 2026

« On ne voit jamais, par exemple au golf, comparer les records des tour­nois majeurs mascu­lins à ceux des tour­nois majeurs fémi­nins, alors pour­quoi le tennis le fait‐il ? Ça n’a aucun sens. J’en ai marre de ce graphique. »