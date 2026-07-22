Si le petit coup de gueule de Jim Courier ne date pas d’hier, il nous paraissait important de le partager tant ce sujet revient régulièrement, notamment chez nos confrères américains.
En effet, le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Novak Djokovic ne cesse d’être comparé à celui de Margaret Court, alors que cette dernière est une femme et jouait de surcroît à une époque où l’Open d’Australie, qu’elle a remporté à 11 reprises, n’avait pas du tout la même importance (beaucoup de joueurs amateurs et peu d’internationaux professionnels).
Et alors que Tennis Channel, média pour lequel il officie, montrait un graphique avec les meilleurs palmarès hommes et femmes mélangés dans les tournois du Grand Chelem, l’ancien numéro 1 mondial n’a pas hésité à dire le fond de sa pensée à son employeur.
Jim Courier on Novak Djokovic :— Danny (@DjokovicFan_) July 21, 2026
“We don’t see golf compare men’s majors records with women’s majors records, so why does tennis do this ? It makes no sense. I am over that graphic.”pic.twitter.com/0jGkXYpIyA https://t.co/ROG0YL9bJC
« On ne voit jamais, par exemple au golf, comparer les records des tournois majeurs masculins à ceux des tournois majeurs féminins, alors pourquoi le tennis le fait‐il ? Ça n’a aucun sens. J’en ai marre de ce graphique. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 17:25