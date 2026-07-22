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Jim Courier dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur Novak Djokovic : « Cela n’a aucun sens de comparer ses records avec ceux du tennis féminin »

Par
Thomas S
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Si le petit coup de gueule de Jim Courier ne date pas d’hier, il nous parais­sait impor­tant de le partager tant ce sujet revient régu­liè­re­ment, notam­ment chez nos confrères américains.

En effet, le record de 24 titres du Grand Chelem détenu par Novak Djokovic ne cesse d’être comparé à celui de Margaret Court, alors que cette dernière est une femme et jouait de surcroît à une époque où l’Open d’Australie, qu’elle a remporté à 11 reprises, n’avait pas du tout la même impor­tance (beau­coup de joueurs amateurs et peu d’in­ter­na­tio­naux professionnels). 

Et alors que Tennis Channel, média pour lequel il officie, montrait un graphique avec les meilleurs palmarès hommes et femmes mélangés dans les tour­nois du Grand Chelem, l’an­cien numéro 1 mondial n’a pas hésité à dire le fond de sa pensée à son employeur. 

« On ne voit jamais, par exemple au golf, comparer les records des tour­nois majeurs mascu­lins à ceux des tour­nois majeurs fémi­nins, alors pour­quoi le tennis le fait‐il ? Ça n’a aucun sens. J’en ai marre de ce graphique. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 17:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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