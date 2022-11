Depuis quelques semaines, l’an­cien numéro un mondial et légende de tennis, Jimmy Connors, déten­teur du record de titres ATP avec 109 trophées à son actif, anime un podcast avec son fils, Brett, dans lequel il fait un tour d’ho­rizon de l’ac­tua­lité récente du tennis. Invité à réagir aux parcours peu relui­sants de ses compa­triotes Cori Gauff et Jessica Pegula lors du Masters disputé au Texas, Jimmy n’a pas épargné les joueuses et leur entourage.

« Si vous allez jouer, soyez prêt à jouer et à aller jouer. Ne dites pas que vous êtes fatigué, car si vous l’êtes, ne venez pas. Ces jeunes joueuses sont entou­rées de tant de personnes et elles devraient savoir que c’est pour cela qu’elles sont payées, pour faire de leur mieux. C’est comme ce que je disais à Andy (Roddick, son ancien joueur, ndlr) lorsque nous avons eu cette discus­sion. Je lui disais : ‘Je ne t’ai jamais dit une seule chose qui allait te faire du mal. Tout ce que je te disais était pour ton bien, et je voulais que tu gagnes autant que tu voulais gagner’. C’est comme ça que tous les gens autour, que ce soit Coco Gauff, Jessica Pegula ou qui que ce soit, doivent voir les choses. Le tennis est un travail qui dure 24 heures sur 24, 365 jours par an, et si vous n’êtes pas prêt à le faire, faites avec ce que vous avez. »