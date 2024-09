Lors du dernier épisode de son podcast, « Advantage Connors », Jimmy a estimé que les deux récents vain­queurs de l’US Open, Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, avaient désor­mais un ascen­dant psycho­lo­gique sur les autres joueurs.

« Jannik Sinner et Sabalenka ont désor­mais un facteur de peur, les autres joueurs les craignent. Cela signifie qu’ils vont commencer à gagner des matchs avant même d’en­trer sur le terrain. La confiance c’est : ‘je jouerai contre toi pendant cinq heures si néces­saire, quoi qu’il en coûte, tu devras trouver un moyen de me battre parce que je ne me battrai pas moi‐même’. Pour moi, c’est pour cela que les grands joueurs travaillent. Ils ont le jeu, la menta­lité et tout ce qu’il faut pour gagner des matchs, mais ils ont ce petit quelque chose en plus qui fait que leur adver­saire sait qu’il doit les tuer pour les battre. C’est quelque chose de spécial et je pense que les deux, Sinner et Sabalenka, l’ont main­te­nant. C’est vrai­ment spécial. »