L’élimination de l’équipe de France de Coupe Davis vient s’ajouter au piètre bilan trico­lore en Grand Chelem cette année.

De passage sur la chaîne Youtube « Pile ou Face », Jo‐Wilfried Tsonga a juste­ment donné son avis sur la situa­tion actuelle du tennis fran­çais, et il a plutôt fait preuve d’optimisme.

« Le tennis fran­çais, en fait, est en évolu­tion, mais j’ai même envie de dire qu’on ne va pas parler unique­ment du tennis fran­çais : on peut parler du tennis mondial, qui aujourd’hui est un peu en évolu­tion. On a des jeunes qui sont talen­tueux, doués, qui sont en pleine progres­sion. Je pense que c’est impor­tant de dire aux gens qu’en fait, il y a quand même des cycles. Les Italiens, ils n’avaient pas eu de cham­pion chez les hommes depuis 1976. En l’occurrence, là, ils ont plein de super joueurs qui sont en train d’apparaître, et notam­ment le numéro 1 mondial Jannik Sinner. Ça leur a pris, je pense, 15–20 ans à construire les choses. En fait, aujourd’hui, on aime­rait que du jour au lende­main, il y ait quelqu’un qui arrive et qui gagne tout. Mais la réalité, dans le tennis en tout cas, c’est que ces mêmes joueurs qui sont là aujourd’hui seront les cham­pions de demain. Ça ne sera pas diffé­rent. Alors, il y a des plus jeunes qui vont arriver au fur et à mesure aussi, mais ils auront besoin de leurs étapes aussi. Et donc, moi, je dirais que c’est plutôt ça qu’il faut retenir : fina­le­ment, aujourd’hui, on est juste dans une situa­tion presque, j’ai envie de dire, normale. Donc, rien n’est perdu. »