L’élimination de l’équipe de France de Coupe Davis vient s’ajouter au piètre bilan tricolore en Grand Chelem cette année.
De passage sur la chaîne Youtube « Pile ou Face », Jo‐Wilfried Tsonga a justement donné son avis sur la situation actuelle du tennis français, et il a plutôt fait preuve d’optimisme.
« Le tennis français, en fait, est en évolution, mais j’ai même envie de dire qu’on ne va pas parler uniquement du tennis français : on peut parler du tennis mondial, qui aujourd’hui est un peu en évolution. On a des jeunes qui sont talentueux, doués, qui sont en pleine progression. Je pense que c’est important de dire aux gens qu’en fait, il y a quand même des cycles. Les Italiens, ils n’avaient pas eu de champion chez les hommes depuis 1976. En l’occurrence, là, ils ont plein de super joueurs qui sont en train d’apparaître, et notamment le numéro 1 mondial Jannik Sinner. Ça leur a pris, je pense, 15–20 ans à construire les choses. En fait, aujourd’hui, on aimerait que du jour au lendemain, il y ait quelqu’un qui arrive et qui gagne tout. Mais la réalité, dans le tennis en tout cas, c’est que ces mêmes joueurs qui sont là aujourd’hui seront les champions de demain. Ça ne sera pas différent. Alors, il y a des plus jeunes qui vont arriver au fur et à mesure aussi, mais ils auront besoin de leurs étapes aussi. Et donc, moi, je dirais que c’est plutôt ça qu’il faut retenir : finalement, aujourd’hui, on est juste dans une situation presque, j’ai envie de dire, normale. Donc, rien n’est perdu. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 10:29