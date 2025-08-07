AccueilATP - WTAJohn Isner pose une vraie question : "Les joueurs de tennis russes...
John Isner pose une vraie ques­tion : « Les joueurs de tennis russes peuvent‐ils récu­pérer leur drapeau ? C’est un peu ridi­cule maintenant »

On ne le redira jamais assez, mais sport et poli­tique font rare­ment bon ménage.

Alors que les instances inter­na­tio­nales du sport ont décidé à la grande majo­rité de retirer le drapeau russe et biélo­russe à côté du nom des athlètes de ces pays depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, cette déci­sion semble aujourd’hui tota­le­ment inutile et dépassée.

C’est notam­ment ce qu’a voulu faire entendre l’an­cien 8e joueur mondial, John Isner, via son compte Twitter. 

« Les joueurs de tennis russes peuvent‐ils récu­pérer leur drapeau ? C’est un peu ridi­cule main­te­nant », a écrit celui qui co‐anime désor­mais le podcast, Nothing Major. 

Publié le jeudi 7 août 2025 à 14:14

