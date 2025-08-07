On ne le redira jamais assez, mais sport et politique font rarement bon ménage.
Alors que les instances internationales du sport ont décidé à la grande majorité de retirer le drapeau russe et biélorusse à côté du nom des athlètes de ces pays depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, cette décision semble aujourd’hui totalement inutile et dépassée.
C’est notamment ce qu’a voulu faire entendre l’ancien 8e joueur mondial, John Isner, via son compte Twitter.
« Les joueurs de tennis russes peuvent‐ils récupérer leur drapeau ? C’est un peu ridicule maintenant », a écrit celui qui co‐anime désormais le podcast, Nothing Major.
