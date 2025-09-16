C’est la sensa­tion de la semaine dernière sur le circuit féminin. Iva Jovic, titrée pour la première fois de sa carrière sur le WTA 500 de Guadalajara à seule­ment 17 ans.

La jeune améri­caine, d’ori­gine serbe, a impres­sionné plus d’un obser­va­teur et spécia­liste, à commencer par son compa­triote et ancien 8e mondial, John Isner, qui s’est exprimé à son sujet dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major.

« Je pense que dans un petit moment, peut‐être d’ici l’année prochaine, elle sera mentionnée au même titre que des joueuses comme Emma Navarro. Je ne dis pas qu’elle va atteindre le niveau de Coco Gauff, Madison Keys ou Jessie Pegula, mais je pense qu’elle peut certai­ne­ment être une joueuse du top 20. Elle vient de remporter son premier titre, et un grand titre qui plus est. C’est vrai­ment impres­sion­nant. Elle est très posée sur le court. Son atti­tude sur le court est impres­sion­nante. Un avenir promet­teur et un poten­tiel énorme, avec une très longue période pour conti­nuer à progresser. Elle est telle­ment impres­sion­nante et c’est une autre star améri­caine à encou­rager, ce qui est une bonne chose à voir. »