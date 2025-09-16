C’est la sensation de la semaine dernière sur le circuit féminin. Iva Jovic, titrée pour la première fois de sa carrière sur le WTA 500 de Guadalajara à seulement 17 ans.
La jeune américaine, d’origine serbe, a impressionné plus d’un observateur et spécialiste, à commencer par son compatriote et ancien 8e mondial, John Isner, qui s’est exprimé à son sujet dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major.
« Je pense que dans un petit moment, peut‐être d’ici l’année prochaine, elle sera mentionnée au même titre que des joueuses comme Emma Navarro. Je ne dis pas qu’elle va atteindre le niveau de Coco Gauff, Madison Keys ou Jessie Pegula, mais je pense qu’elle peut certainement être une joueuse du top 20. Elle vient de remporter son premier titre, et un grand titre qui plus est. C’est vraiment impressionnant. Elle est très posée sur le court. Son attitude sur le court est impressionnante. Un avenir prometteur et un potentiel énorme, avec une très longue période pour continuer à progresser. Elle est tellement impressionnante et c’est une autre star américaine à encourager, ce qui est une bonne chose à voir. »
