Animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compatriotes et anciens collègues, Steve Johnson, Sam Querrey et Jack Sock, John Isner a tenu à minimiser l’importance de l’intersaison alors que tous les joueurs et joueuses du circuit principal sont actuellement en vacances ou en pleine préparation pour 2026.
Selon l’ancien 8e mondial, cette période de l’année n’est pas aussi décisive et fondamentale qu’on le croit.
« C’est peut‐être une opinion controversée, mais l’intersaison est tellement surestimée. Surtout une fois que vous vous êtes établi, vers la fin de la vingtaine, vous n’avez plus besoin de réinventer la roue, vous devez simplement vous maintenir en forme et en bonne santé. Évidemment, vous devez rester très professionnel, mais vous n’avez pas besoin de vous tuer à la tâche pendant trois semaines. Il faut travailler dur, bien dormir, bien manger et se préparer pour l’année suivante. Si vous avez 20 ans et que vous débutez sur le circuit, oui, vous devez renforcer votre corps. Au début de votre carrière, l’intersaison est très importante pour acquérir cette base, mais une fois que vous vous êtes imposé, il s’agit de maintenir votre niveau et de prendre soin de vous. Les soins deviennent alors tout aussi importants que le travail en salle de sport. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 15:49