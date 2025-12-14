Animateur du podcast, Nothing Majors, aux côtés de ses compa­triotes et anciens collègues, Steve Johnson, Sam Querrey et Jack Sock, John Isner a tenu à mini­miser l’im­por­tance de l’in­ter­saison alors que tous les joueurs et joueuses du circuit prin­cipal sont actuel­le­ment en vacances ou en pleine prépa­ra­tion pour 2026.

Selon l’an­cien 8e mondial, cette période de l’année n’est pas aussi déci­sive et fonda­men­tale qu’on le croit.

« C’est peut‐être une opinion contro­versée, mais l’intersaison est telle­ment sures­timée. Surtout une fois que vous vous êtes établi, vers la fin de la ving­taine, vous n’avez plus besoin de réin­venter la roue, vous devez simple­ment vous main­tenir en forme et en bonne santé. Évidemment, vous devez rester très profes­sionnel, mais vous n’avez pas besoin de vous tuer à la tâche pendant trois semaines. Il faut travailler dur, bien dormir, bien manger et se préparer pour l’année suivante. Si vous avez 20 ans et que vous débutez sur le circuit, oui, vous devez renforcer votre corps. Au début de votre carrière, l’in­ter­saison est très impor­tante pour acquérir cette base, mais une fois que vous vous êtes imposé, il s’agit de main­tenir votre niveau et de prendre soin de vous. Les soins deviennent alors tout aussi impor­tants que le travail en salle de sport. »