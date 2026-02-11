Alors qu’elle a participé il y a quelques jours à la deuxième finale de sa carrière, sur le tournoi de Cluj, où elle s’est sèchement inclinée face à Cirstea, Emma Raducanu peine à confirmer les immenses espoirs placés en elle suite à son incroyable titre à l’US Open 2021.
Sur le podcast qu’ils co‐animent, Nothing Major, John Isner et Steve Johnson sont justement revenus sur la carrière si particulière de la Britannique.
« Il n’y a pas eu beaucoup de moments forts dans la carrière de Raducanu jusqu’à présent. Juste une grande finale de l’US Open sortie de nulle part, après avoir passé les qualifications, qu’elle remporte, puis elle n’atteint plus une finale pendant quatre ans », a lâché Isner avant l’intervention de Johnson. « L’US Open 2021 et cette finale (à Cluj) sont ses deux seules finales sur le circuit, ce qui est incroyable. C’est fou. Elle a en quelque sorte fait sa carrière à l’envers. Elle est arrivée sur la scène internationale, a remporté le plus grand tournoi de sa carrière d’emblée et a ensuite connu les difficultés de la progression. »
Publié le mercredi 11 février 2026 à 16:16