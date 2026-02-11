Alors qu’elle a parti­cipé il y a quelques jours à la deuxième finale de sa carrière, sur le tournoi de Cluj, où elle s’est sèche­ment inclinée face à Cirstea, Emma Raducanu peine à confirmer les immenses espoirs placés en elle suite à son incroyable titre à l’US Open 2021.

Sur le podcast qu’ils co‐animent, Nothing Major, John Isner et Steve Johnson sont juste­ment revenus sur la carrière si parti­cu­lière de la Britannique.

« Il n’y a pas eu beau­coup de moments forts dans la carrière de Raducanu jusqu’à présent. Juste une grande finale de l’US Open sortie de nulle part, après avoir passé les quali­fi­ca­tions, qu’elle remporte, puis elle n’at­teint plus une finale pendant quatre ans », a lâché Isner avant l’in­ter­ven­tion de Johnson. « L’US Open 2021 et cette finale (à Cluj) sont ses deux seules finales sur le circuit, ce qui est incroyable. C’est fou. Elle a en quelque sorte fait sa carrière à l’envers. Elle est arrivée sur la scène inter­na­tio­nale, a remporté le plus grand tournoi de sa carrière d’emblée et a ensuite connu les diffi­cultés de la progression. »