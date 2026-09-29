John McEnroe n’hé­site jamais à dire ce qu’il pense, surtout lors­qu’il s’agit de la protec­tion des joueurs vis‐à‐vis des instances dirigeantes.

Lors d’une récente tribune écrite pour The Athletic, l’an­cien numéro 1 mondial a invité les joueurs et joueuses à se soulever contre les tour­nois du Grand Chelem afin d’ob­tenir une part plus impor­tante des recettes.

« La seule façon de changer les choses, à mon avis, c’est de boycotter un ou deux tour­nois du Grand Chelem. À mon sens, les joueurs devraient être asso­ciés aux tour­nois ; or, ils ne reçoivent qu’une petite partie des recettes », a clai­re­ment affirmé l’Américain, qui s’est égale­ment exprimé sur un autre sujet très contro­versé : le carac­tère obli­ga­toire de la grande majo­rité des grands tour­nois et le système de nota­tion du clas­se­ment ATP, en propo­sant une solu­tion qui chan­ge­rait abso­lu­ment tout. « Les joueurs devraient disputer les tour­nois de leur choix. Tu n’en joues que six, mais tu les remportes tous ? Tu peux alors être numéro un mondial. L’idée selon laquelle il faut disputer vingt tour­nois par an est, au vu des résul­tats actuels du top 15, une contrainte qui empêche les joueurs de tennis d’exprimer tout leur poten­tiel. Ce n’est pas une nouveauté, c’est un sujet dont nous avons toujours parlé. Si l’on compare avec le passé, beau­coup de choses ont déjà changé, mais cela reste un problème auquel nous devons apporter une solution. »