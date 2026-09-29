John McEnroe n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, surtout lorsqu’il s’agit de la protection des joueurs vis‐à‐vis des instances dirigeantes.
Lors d’une récente tribune écrite pour The Athletic, l’ancien numéro 1 mondial a invité les joueurs et joueuses à se soulever contre les tournois du Grand Chelem afin d’obtenir une part plus importante des recettes.
« La seule façon de changer les choses, à mon avis, c’est de boycotter un ou deux tournois du Grand Chelem. À mon sens, les joueurs devraient être associés aux tournois ; or, ils ne reçoivent qu’une petite partie des recettes », a clairement affirmé l’Américain, qui s’est également exprimé sur un autre sujet très controversé : le caractère obligatoire de la grande majorité des grands tournois et le système de notation du classement ATP, en proposant une solution qui changerait absolument tout. « Les joueurs devraient disputer les tournois de leur choix. Tu n’en joues que six, mais tu les remportes tous ? Tu peux alors être numéro un mondial. L’idée selon laquelle il faut disputer vingt tournois par an est, au vu des résultats actuels du top 15, une contrainte qui empêche les joueurs de tennis d’exprimer tout leur potentiel. Ce n’est pas une nouveauté, c’est un sujet dont nous avons toujours parlé. Si l’on compare avec le passé, beaucoup de choses ont déjà changé, mais cela reste un problème auquel nous devons apporter une solution. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 14:01