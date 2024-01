Invité à donner son point de vuel, ors d’une inter­view accordée à ESPN, sur la nouvelle influence écono­mique de l’Arabie Saoudite au sein du tennis mondial, John McEnroe, fidèle à sa répu­ta­tion et à ses précé­dentes décla­ra­tions, n’a pas manié la langue de bois sur ce sujet clivant.

« Disons‐le de cette façon : l’argent parle. ‘Oh, non, je ne ferais pas ça. Combien m’a‐t‐on proposé ? En y réflé­chis­sant bien, je vais peut‐être le faire’. Personnellement, je ne suis pas du tout d’ac­cord, ni pour le golf, ni pour le tennis. Les femmes vont y disputer les finales de la WTA ? Vous vous moquez de moi ? Parce qu’ils traitent si bien les femmes ? C’est ridi­cule. En même temps, ce qui est égale­ment risible, ce sont les personnes qui peuvent criti­quer les joueurs de tennis ou les golfeurs pour avoir fait quelque chose que prati­que­ment toutes les entre­prises et tous les gouver­ne­ments font, à savoir traiter avec l’Arabie saou­dite. L’idée que les joueurs de tennis doivent établir la norme morale, ou les golfeurs d’ailleurs, alors qu’ils gagnent tous de l’argent, est une plai­san­terie totale en ce qui me concerne. Nous verrons ce qui se passera. »