Tandis que l’or­ga­ni­sa­tion de Wimbledon n’a toujours pas rendu son verdict concer­nant le main­tien ou non de la d« cision de bannir tous les athlètes russes et biélo­russes, comme cela était déjà le cas lors de l’édi­tion 2022, John McEnroe, lors d’une récente sortie sur Eurosport, a réitéré son désir de voir l’en­semble des joueurs et des joueuses parti­ciper au Grand Chelem londo­nien ainsi qu’à tous les évène­ments de la tournée.

« Il est évident que c’est une situa­tion horrible qui se déroule avec cette guerre et les gens y font face de diffé­rentes manières. Je n’étais pas d’ac­cord l’année dernière avec le fait que Wimbledon n’ait pas auto­risé les joueurs russes ou biélo­russes à jouer. Je ne serais pas d’ac­cord cette année. Je ne sais pas ce qu’ils vont faire. C’est une situa­tion que personne ne souhaite. J’espère donc que quelque chose va changer pour permettre aux joueurs de jouer. Il se trouve que dans notre sport, certains de nos meilleurs joueurs et joueuses viennent de ces deux pays. Ils ne devraient pas, je crois, être punis pour quelque chose dans lequel ils n’ont rien à voir. »