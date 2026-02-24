Accueil ATP - WTA

Judy Murray, maman d’Andy, sur le compor­te­ment des parents dans le tennis : « Des enfants venaient me voir et refu­saient de monter en voiture avec leurs pères pour rentrer à la maison, persuadés qu’ils seraient furieux contre eux »

Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Judy Murray, mère d’Andy et de Jamie, a tenu à alerter sur certains compor­te­ments de parents envers leurs enfants lors de diffé­rents tour­nois juniors. 

Et son témoi­gnage fait un peu froid dans le dos. 

« J’ai beau­coup appris sur la mauvaise façon d’élever un enfant en obser­vant de nombreux parents de jeunes joueurs de tennis et leurs compor­te­ments avec leurs enfants. Les enfants venaient me voir, contra­riés d’avoir perdu, et refu­saient de monter en voiture avec leurs pères pour rentrer à la maison, persuadés qu’ils seraient furieux contre eux et qu’ils ne leurs adres­se­raient plus la parole du trajet. On apprend ça des enfants eux‐mêmes. Ils nous le disent, ce qui les angoisse, et on comprend alors pour­quoi ils jouent avec autant de peur et de prudence, pour­quoi ils ne veulent prendre aucun risque, car ils ont peur de perdre à cause du compor­te­ment de leurs parents. Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons parents. Mais en général, les jeunes enfants ne vont pas dire à leurs parents : « Arrêtez de vous comporter comme ça ! » Ou encore, si un parent leur promet : « Oh, on va manger chez McDonald’s en rentrant parce que tu as gagné ! », il ne leur répondra pas : « Non, tu n’auras pas de McDonald’s parce que tu as perdu ! » Ils commencent alors à penser qu’ils ne valent rien et qu’il n’y a de récom­pense que lors­qu’on gagne. C’est comme une puni­tion si vous ne gagnez pas. Je conseille­rais toujours aux clubs et aux instances diri­geantes d’in­vestir beau­coup plus dans le soutien des parents. »

Publié le mardi 24 février 2026 à 19:09

