Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Judy Murray, mère d’Andy et de Jamie, a tenu à alerter sur certains compor­te­ments de parents envers leurs enfants lors de diffé­rents tour­nois juniors.

Et son témoi­gnage fait un peu froid dans le dos.

Judy Murray on tennis parents :



« I learned a lot about how not to parent by obser­ving many parents in junior tennis, how they behaved with their kids. The kids would come to me and they’re upset and they’ve lost, and they don’t want to get in the car with their father on the way… pic.twitter.com/a3CUTw07tP — Tennis Insider Club (@tennisinsidercl) February 24, 2026

« J’ai beau­coup appris sur la mauvaise façon d’élever un enfant en obser­vant de nombreux parents de jeunes joueurs de tennis et leurs compor­te­ments avec leurs enfants. Les enfants venaient me voir, contra­riés d’avoir perdu, et refu­saient de monter en voiture avec leurs pères pour rentrer à la maison, persuadés qu’ils seraient furieux contre eux et qu’ils ne leurs adres­se­raient plus la parole du trajet. On apprend ça des enfants eux‐mêmes. Ils nous le disent, ce qui les angoisse, et on comprend alors pour­quoi ils jouent avec autant de peur et de prudence, pour­quoi ils ne veulent prendre aucun risque, car ils ont peur de perdre à cause du compor­te­ment de leurs parents. Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons parents. Mais en général, les jeunes enfants ne vont pas dire à leurs parents : « Arrêtez de vous comporter comme ça ! » Ou encore, si un parent leur promet : « Oh, on va manger chez McDonald’s en rentrant parce que tu as gagné ! », il ne leur répondra pas : « Non, tu n’auras pas de McDonald’s parce que tu as perdu ! » Ils commencent alors à penser qu’ils ne valent rien et qu’il n’y a de récom­pense que lors­qu’on gagne. C’est comme une puni­tion si vous ne gagnez pas. Je conseille­rais toujours aux clubs et aux instances diri­geantes d’in­vestir beau­coup plus dans le soutien des parents. »