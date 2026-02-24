Récemment de passage sur le podcast animé par Caroline Garcia, Tennis Insider Club, Judy Murray, mère d’Andy et de Jamie, a tenu à alerter sur certains comportements de parents envers leurs enfants lors de différents tournois juniors.
Et son témoignage fait un peu froid dans le dos.
Judy Murray on tennis parents :
« I learned a lot about how not to parent by observing many parents in junior tennis, how they behaved with their kids. The kids would come to me and they’re upset and they’ve lost, and they don’t want to get in the car with their father on the way… pic.twitter.com/a3CUTw07tP
« J’ai beaucoup appris sur la mauvaise façon d’élever un enfant en observant de nombreux parents de jeunes joueurs de tennis et leurs comportements avec leurs enfants. Les enfants venaient me voir, contrariés d’avoir perdu, et refusaient de monter en voiture avec leurs pères pour rentrer à la maison, persuadés qu’ils seraient furieux contre eux et qu’ils ne leurs adresseraient plus la parole du trajet. On apprend ça des enfants eux‐mêmes. Ils nous le disent, ce qui les angoisse, et on comprend alors pourquoi ils jouent avec autant de peur et de prudence, pourquoi ils ne veulent prendre aucun risque, car ils ont peur de perdre à cause du comportement de leurs parents. Attention, je ne dis pas qu’il n’y a pas de bons parents. Mais en général, les jeunes enfants ne vont pas dire à leurs parents : « Arrêtez de vous comporter comme ça ! » Ou encore, si un parent leur promet : « Oh, on va manger chez McDonald’s en rentrant parce que tu as gagné ! », il ne leur répondra pas : « Non, tu n’auras pas de McDonald’s parce que tu as perdu ! » Ils commencent alors à penser qu’ils ne valent rien et qu’il n’y a de récompense que lorsqu’on gagne. C’est comme une punition si vous ne gagnez pas. Je conseillerais toujours aux clubs et aux instances dirigeantes d’investir beaucoup plus dans le soutien des parents. »
