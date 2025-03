Depuis qu’il a annoncé la fin de sa carrière de joueur de tennis profes­sionnel, le Français Jules Marie a décidé de régler quelques comptes avec certains joueurs et joueuses du circuit principal.

Et après s’être payé Novak Djokovic, le Youtubeur s’est égale­ment lâché à propos d’une joueuse bien connue du circuit WTA : l’Ukrainienne Marta Kostyuk (29e). Et leur embrouille lors d’un entraî­ne­ment ressemble à une dispute de cour d’école.

« Alors les filles c’est une cata, presque toutes. Il y en a une qui était géniale c’était Johanna Konta, je m’en rappel­lerai toute ma vie parce qu’elle était trop sympa mais les autres ça ne sourit jamais, ça ne dit pas un mot. Et je me suis pris la tête avec une meuf, Kostyuk, en plein entraî­ne­ment. Elle et sa mère, c’est une catas­trophe. Déjà elle faisait la gueule, je ne sais pas pour­quoi, j’ai l’im­pres­sion que c’était pour moi. Du coup elle vient à la volée, donc je joue sur elle et là elle me balance une volée à 10 000 à 4 mètres de moi et je lui dis, ‘qu’est‐ce qu’il y a ?’. Et elle me dit, ‘joue plus vite !’. Et je lui réponds, ‘ben en fait si tu me le dis avant je joue plus vite et tu n’a pas à me dire ça’. Donc je joue plus vite, ça ne lui convient toujours pas parce que moi j’ai peur de l’al­lumer, c’est une fille quoi. Donc je joue vite et ça ne lui plait pas, elle tire la gueule et elle me refait une réflexion. Donc là je me dit, ‘ok, je vais jouer très fort’. J’engage la balle très fort et elle la prend dans l’épaule. Je luis dit, ‘faut savoir en fait, c’est soit je tape fort et tu la prends parce que t’es pas ouf à la volée ou je ne tape pas fort et tu fais des volées’. Je me suis engueulé avec elle. Trop désa­gréable la fille, insupportable. »