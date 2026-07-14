C’est l’un des débats de ces dernières semaines car l’ATP envi­sage une réforme : les spécia­listes du double méritent‐ils réel­le­ment leur statut, leur niveau de rému­né­ra­tion et les nombreux avan­tages dont ils béné­fi­cient, au regard de leur popu­la­rité auprès du public ?

Pour certains obser­va­teurs, les joueurs de double sont aujourd’hui trop bien rému­nérés par rapport à ce qu’ils rapportent réel­le­ment aux tour­nois, que ce soit en termes d’au­dience, d’at­trac­ti­vité ou même de niveau de jeu.

C’est notam­ment l’avis de Julien Boutter, ancien joueur profes­sionnel et direc­teur de l’Open de Moselle. Interrogé par nos confrères de L’Équipe, il n’a pas hésité à prendre posi­tion sur ce sujet sensible. Sa réponse est sans détour : selon lui, ces privi­lèges ne sont tout simple­ment pas justifiés.

« C’est une solu­tion légi­time, pour reverser de l’argent au simple, mais ça ne résout pas le problème. Oui, les joueurs de double s’en­traînent, ont des auto­ma­tismes, savent retourner d’un côté, bien sûr qu’il y a un travail, mais au niveau tennis­tique, ça joue −2÷6, −4÷6… Tu ne peux pas, à l’heure actuelle, jouer à ce niveau et gagner 400 ou 500 000 dollars par an. Ce n’est pas possible, c’est un emploi fictif ! Tout cet argent, tu ne le génères pas du tout puisque sur des premiers tours, voire des demi‐finales sans Français, il n’y avait personne dans les tribunes, c’était le désert » a déclaré l’an­cien 46ème joueur mondial.