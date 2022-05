Invitée de la mati­nale de Sud Info, la consul­tante belge Justine Henin a été inter­rogée sur la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les athlètes russes et biélo­russes de sa prochaine édition en réponse à la guerre déclen­chée par Russie contre l’Ukraine.

« Je suis plutôt contre la déci­sion de Wimbledon. C’est une situa­tion déli­cate. J’essaye de me mettre à la place des joueuses russes et ukrai­niennes. On ne devrait pas mêler poli­tique et sport », a déclaré la quadruple lauréate de Roland‐Garros qui a pesé soigneu­se­ment le pour et le contre.