20e joueuse mondiale et faisant partie des joueuses les plus talentueuses du circuit, Karolina Muchova a récemment accordé une longue interview au site tchèque, Forbes.
Interrogée à propos du fameux débat autour de la répartition des bénéfices sur les tournois du Grand Chelem, Karolina a tenu à rappeler une notion importante concernant le prize money. Extraits.
Question. Êtes‐vous également d’accord pour dire que les tournois du Grand Chelem devraient donner aux joueurs une plus grande part des bénéfices ? Selon la BBC, cela représentait l’année dernière entre 12,5 et 20 % des recettes totales des tournois.
Karolina Muchova : Je suis d’accord. Les tournois s’allongent, presque tous les tournois du Grand Chelem commencent désormais le dimanche, ce qui représente un jour de revenus supplémentaire pour eux. Par rapport aux autres sports, notre part est très faible. Les gens lisent que le vainqueur de l’US Open a remporté cinq millions de dollars, mais il s’agit d’une seule personne sur deux cents, si l’on ajoute les qualifiés. Et à New York, où Carlos Alcaraz a remporté cette somme cette année, il ne lui restera même pas la moitié. Vous payez des impôts en Amérique et chez vous, personne ne verra réellement la somme dont il est question.
