Karolina Muchova : « Quand on dit que Carlos Alcaraz a remporté 5 millions de dollars à l’US Open, il faut savoir qu’il ne lui reste même pas la moitié. Vous payez des impôts en Amérique et dans votre pays, personne ne verra réel­le­ment la somme dont il est question »

Par Thomas S

20e joueuse mondiale et faisant partie des joueuses les plus talen­tueuses du circuit, Karolina Muchova a récem­ment accordé une longue inter­view au site tchèque, Forbes.

Interrogée à propos du fameux débat autour de la répar­ti­tion des béné­fices sur les tour­nois du Grand Chelem, Karolina a tenu à rappeler une notion impor­tante concer­nant le prize money. Extraits. 

Question. Êtes‐vous égale­ment d’ac­cord pour dire que les tour­nois du Grand Chelem devraient donner aux joueurs une plus grande part des béné­fices ? Selon la BBC, cela repré­sen­tait l’année dernière entre 12,5 et 20 % des recettes totales des tour­nois.
Karolina Muchova : Je suis d’ac­cord. Les tour­nois s’al­longent, presque tous les tour­nois du Grand Chelem commencent désor­mais le dimanche, ce qui repré­sente un jour de revenus supplé­men­taire pour eux. Par rapport aux autres sports, notre part est très faible. Les gens lisent que le vain­queur de l’US Open a remporté cinq millions de dollars, mais il s’agit d’une seule personne sur deux cents, si l’on ajoute les quali­fiés. Et à New York, où Carlos Alcaraz a remporté cette somme cette année, il ne lui restera même pas la moitié. Vous payez des impôts en Amérique et chez vous, personne ne verra réel­le­ment la somme dont il est question.

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 16:46

