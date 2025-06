Katie Boulter, 39e mondiale, a pris la parole sur la BBC pour dénoncer les messages insul­tants et parfois extrê­me­ment violents fréquem­ment reçus par les joueurs sur les réseaux sociaux, souvent en prove­nance de parieurs frus­trés par un résultat.

La Britannique a fait passer un message fort : « Je tiens vrai­ment à attirer l’at­ten­tion sur ce point. Il est peut‐être temps d’ar­rêter de laisser cette situa­tion devenir la norme et de commencer à exiger mieux. Tenir les gens responsables. »

Really wanna bring some atten­tion to this. Maybe it’s time we stop letting it become the norm and start expec­ting better. Holding people accoun­table. ⚠️ https://t.co/aDnplsCM6W