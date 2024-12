Actuelle 24e joueuse mondiale (meilleur clas­se­ment de sa carrière), Katie Boulter se verrait bien imiter son amou­reux Alex De Minaur en inté­grant le Top 10 mondial. C’est notam­ment ce qu’elle a déclaré lors d’une inter­view accordée à Sky Sports.

« J’ai l’im­pres­sion que nous nous sommes vrai­ment aidés mutuel­le­ment de diffé­rentes manières. Tout d’abord, il est là pour me donner des conseils. Il a une certaine crédi­bi­lité, donc je dois prendre ses conseils en compte et cela ne me dérange pas de l’écouter de temps en temps. Je ne sais pas s’il prend bien mes conseils, mais il sait ce qu’il fait. Il évolue dans le sport depuis si long­temps, même s’il est encore si jeune (25 ans). Il a une telle expé­rience et il a déjà traversé tant de choses. Il a déjà fait le voyage que je fais en ce moment. Je suis proba­ble­ment sur ce chemin depuis un peu plus long­temps (elle a 28 ans), donc j’ai une pers­pec­tive légè­re­ment diffé­rente avec laquelle je peux l’aider et il peut m’aider avec le côté clas­se­ment des choses. Cela a repoussé mes limites encore plus et m’a donné la convic­tion que je peux être là où il est en ce moment. »