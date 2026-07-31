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Kei Nishikori, associé en double avec Osaka à l’US Open : « La seule chose qui m’in­quiète, c’est de savoir comment je vais devoir m’ha­biller si Naomi se présente sur le court avec l’une de ses tenues géniales »

Par
Thomas S
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Pas vrai­ment d’hu­meur à faire de l’hu­mour après sa lourde défaite contre Rafael Jodar en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington, rencontre après laquelle il s’est montré très dur envers lui‐même, Kei Nishikori, a quand même retrouvé le sourire lors­qu’un jour­na­liste a évoqué sa future asso­cia­tion en double mixte avec sa compa­triote, Naomi Osaka, lors de la prochaine édition de l’US Open.

« Je ne m’in­quiète pas du tout d’un éven­tuel conflit d’ho­raires entre le double mixte de l’US Open et les quali­fi­ca­tions. Je me demande plutôt comment je vais devoir m’ha­biller si Naomi se présente sur le court dans une tenue géniale, je devrais assortir la mienne à la sienne. C’est la seule chose qui m’in­quiète, bien plus que le planning. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 14:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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