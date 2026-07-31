Pas vrai­ment d’hu­meur à faire de l’hu­mour après sa lourde défaite contre Rafael Jodar en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington, rencontre après laquelle il s’est montré très dur envers lui‐même, Kei Nishikori, a quand même retrouvé le sourire lors­qu’un jour­na­liste a évoqué sa future asso­cia­tion en double mixte avec sa compa­triote, Naomi Osaka, lors de la prochaine édition de l’US Open.

Kei : I’m not worried about sche­dule conflict between USO mixed doubles & quali­fying at all. I’m rather thin­king about what to dress. If Naomi‐chan appears in awesome clothes, I should match my outfit with hers. It’s the only thing I’m worried, rather than sche­dule.@unext_tennis pic.twitter.com/PlVWB8JCxX — 井蛙堂 (@seiadoumogera) July 30, 2026

« Je ne m’in­quiète pas du tout d’un éven­tuel conflit d’ho­raires entre le double mixte de l’US Open et les quali­fi­ca­tions. Je me demande plutôt comment je vais devoir m’ha­biller si Naomi se présente sur le court dans une tenue géniale, je devrais assortir la mienne à la sienne. C’est la seule chose qui m’in­quiète, bien plus que le planning. »