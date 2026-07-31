Pas vraiment d’humeur à faire de l’humour après sa lourde défaite contre Rafael Jodar en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Washington, rencontre après laquelle il s’est montré très dur envers lui‐même, Kei Nishikori, a quand même retrouvé le sourire lorsqu’un journaliste a évoqué sa future association en double mixte avec sa compatriote, Naomi Osaka, lors de la prochaine édition de l’US Open.
Kei : I’m not worried about schedule conflict between USO mixed doubles & qualifying at all. I’m rather thinking about what to dress. If Naomi‐chan appears in awesome clothes, I should match my outfit with hers. It’s the only thing I’m worried, rather than schedule.@unext_tennis pic.twitter.com/PlVWB8JCxX— 井蛙堂 (@seiadoumogera) July 30, 2026
« Je ne m’inquiète pas du tout d’un éventuel conflit d’horaires entre le double mixte de l’US Open et les qualifications. Je me demande plutôt comment je vais devoir m’habiller si Naomi se présente sur le court dans une tenue géniale, je devrais assortir la mienne à la sienne. C’est la seule chose qui m’inquiète, bien plus que le planning. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 14:45