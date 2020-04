Depuis son annonce de fusionner l’ATP et la WTA, Roger Federer a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de Rafael Nadal, de la légende Billie Jean King, Simona Halep ou encore Garbine Muguruza. Nick Kyrgios a, lui, fait part de son désaccord concernant la fusion. Le vice-président de la fédération allemande, Dirk Hordoff, a qualifié sa proposition « d’infondée » et que le Suisse « cherchait à avoir plus de followers sur Twitter ».

Ancien boss de l’ATP qui a été remplacé depuis par Andrea Gaudenzi, Chris Kermode s’est exprimé sur ESPN sur cette idée et il a tenu à tempérer : « Si cela est clairement favorable aux deux parties, alors la fusion aura lieu, mais ce que je dis, c’est que si un circuit fonctionne mieux qu’un autre, pourquoi doivent-ils fusionner ? » En attendant, des discussions ont déjà bien commencé entre l’ATP et la WTA comme l’a révélé Stan Wawrinka ou encore le nouveau patron de l’ATP.