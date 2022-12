De passage sur le podcast de Craig Shapiro, l’an­cienne numéro une mondiale, Kim Clijsters, a abordé de nombreux sujets comme celui de sa rela­tion amou­reuse avec l’Australien Lleyton Hewitt entre 2003 et 2004 alors que les deux étaient au top de leur discipline.

Une rela­tion qui a égale­ment permis à la Belge d’en apprendre beau­coup sur son sport grâce à l’en­tou­rage de très grande qualité de son fiancé de l’époque. « Le fait d’avoir été en couple avec Lleyton Hewitt m’a beau­coup appris de lui et des entraî­neurs avec lesquels il travaillait. Il était coaché par Darren Cahill, qui, pour moi, est le meilleur entraî­neur que nous ayons dans notre sport. Même Roger Rasheed. Rien que d’être sur le court avec ces gars‐là et de voir comment ils appro­chaient Lleyton et comment Lleyton travaillait, tout cela a été un énorme processus d’ap­pren­tis­sage pour moi en tant que jeune adolescente. »