L’US Open va se mettre à dos les joueurs et joueuses de double… En effet, le Grand Chelem améri­cain a annoncé que le double mixte se dérou­le­rait désor­mais pendant la semaine des quali­fi­ca­tions, avec huit équipes basées sur les inscrip­tions en simple et huit équipes wildcard.

Une nouvelle à laquelle Kristina Mladenovic a réagi avec beau­coup d’amertume…

« Des nouvelles terri­ble­ment choquantes ! Faire ça juste pour faire plus d’argent pendant la première semaine de l’évé­ne­ment. Faire en sorte que cela ressemble à une exhi­bi­tion pour n’im­porte qui qui veut jouer ! Qu’en est‐il des joueurs jouant en quali­fi­ca­tions du simple qui veulent/peuvent, avec leur clas­se­ment en double, jouer en mixte ? »

Terribly shocking news ! 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻

Doing that just to sell more money during first week of the event.

Making it look like an exhi­bi­tion for whoever wants to play !

What about players playing singles Q that want/could with their doubles ranking play mixed ?