Lors d’une inter­view accordée à Championnat.com, Veronika Kudermetova (ex‐9e mondiale, aujourd’hui 76e) s’est exprimée sur la retraite de Rafael Nadal.

« Je ne dirais pas que j’ai suivi ses adieux avec une atten­tion parti­cu­lière. Mais j’ai lu les nouvelles, bien sûr, à propos de la céré­monie d’adieu. C’est triste, bien sûr, que de telles légendes quittent le sport. Nadal était un exemple pour nous tous, non seule­ment dans le sport, dans le tennis, mais aussi en tant que personne. Il est triste que nous et la nouvelle géné­ra­tion de joueurs de tennis ne puis­sions plus le voir jouer sur le court. C’est triste que des personnes aussi hono­rables quittent le sport ! »