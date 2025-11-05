AccueilATP - WTAKyrgios à Bublik : "Sabalenka ne va pas me battre. Tu crois...
Kyrgios à Bublik : « Sabalenka ne va pas me battre. Tu crois vrai­ment que je dois me donner à 100 % ? »

Lors d’une discus­sion avec Alexander Bublik à Hong Kong, où se tenait une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), Nick Kyrgios a évoqué sa parti­ci­pa­tion à la « bataille des sexes ». Il affron­tera Aryna Sabalenka le 28 décembre prochain à Dubaï et il n’a aucun doute sur le fait qu’il battra la numéro 1 mondiale. 

« Tu crois vrai­ment que je dois me donner à 100 % ? Sabalenka ne va pas me battre. Mais je vais rester concentré. Je repré­sente le côté masculin. Je dirais 6–2, peut‐être », a lâché le fina­liste de Wimbledon 2022, absent depuis mars dernier et désor­mais classé 682e mondial. 

