Lors d’une discussion avec Alexander Bublik à Hong Kong, où se tenait une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), Nick Kyrgios a évoqué sa participation à la « bataille des sexes ». Il affrontera Aryna Sabalenka le 28 décembre prochain à Dubaï et il n’a aucun doute sur le fait qu’il battra la numéro 1 mondiale.
🚨 Nick Kyrgios on the upcoming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka :— Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025
“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”
📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8
« Tu crois vraiment que je dois me donner à 100 % ? Sabalenka ne va pas me battre. Mais je vais rester concentré. Je représente le côté masculin. Je dirais 6–2, peut‐être », a lâché le finaliste de Wimbledon 2022, absent depuis mars dernier et désormais classé 682e mondial.
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 13:47