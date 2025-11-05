Lors d’une discus­sion avec Alexander Bublik à Hong Kong, où se tenait une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), Nick Kyrgios a évoqué sa parti­ci­pa­tion à la « bataille des sexes ». Il affron­tera Aryna Sabalenka le 28 décembre prochain à Dubaï et il n’a aucun doute sur le fait qu’il battra la numéro 1 mondiale.

🚨 Nick Kyrgios on the upco­ming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka :



“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m repre­sen­ting the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”



📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8 — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025

« Tu crois vrai­ment que je dois me donner à 100 % ? Sabalenka ne va pas me battre. Mais je vais rester concentré. Je repré­sente le côté masculin. Je dirais 6–2, peut‐être », a lâché le fina­liste de Wimbledon 2022, absent depuis mars dernier et désor­mais classé 682e mondial.