Malgré une partie de court plus grande et un seul service autorisé, Nick Kyrgios, de retour après neuf mois d’absence, a remporté la « bataille des sexes » dimanche à Dubaï contre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6−3, 6–3).
« Bien sûr que j’étais nerveux. Je pense que peu de gens auraient accepté de se retrouver dans cette situation. Surtout dans ma position. Aryna (Sabalenka) était prête à relever le défi, et le score était plus serré qu’il n’y paraît. Donc j’étais sous pression, elle a failli me battre. Tout peut arriver quand le public est derrière elle. Il y a deux ans, j’étais sur la touche et je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Revenir ici et affronter une joueuse aussi talentueuse qu’Aryna, c’est vraiment très émouvant », a déclaré après le match le finaliste de Wimbledon 2022, aujourd’hui 671e mondial.
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 08:44