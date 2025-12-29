Malgré une partie de court plus grande et un seul service auto­risé, Nick Kyrgios, de retour après neuf mois d’ab­sence, a remporté la « bataille des sexes » dimanche à Dubaï contre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka (6−3, 6–3).

« Bien sûr que j’étais nerveux. Je pense que peu de gens auraient accepté de se retrouver dans cette situa­tion. Surtout dans ma posi­tion. Aryna (Sabalenka) était prête à relever le défi, et le score était plus serré qu’il n’y paraît. Donc j’étais sous pres­sion, elle a failli me battre. Tout peut arriver quand le public est derrière elle. Il y a deux ans, j’étais sur la touche et je ne pouvais pas utiliser ma main droite. Revenir ici et affronter une joueuse aussi talen­tueuse qu’Aryna, c’est vrai­ment très émou­vant », a déclaré après le match le fina­liste de Wimbledon 2022, aujourd’hui 671e mondial.