Nick n’a pas forcément tort quand il pointe du doigt certains médias qui sont trop souvent critiques quand les « choses » bougent dans le tennis. Il est vrai que le tennis souffre d’un manque d’ouverture, et les critiques presque déplacées au sujet de la bataille de sexes confirment qu’il faut bien rester dans un certain schéma ou alors vous prenez les risque de prendre une volée de bois vert.
« Cette négativité vous revient, les gars. La presse adore répandre la négativité, pour une raison quelconque. C’est vous qui créez cette haine, pas moi. J’adore ces événements, j’adore le double mixte, j’adore les événements avec des garçons et des filles… c’est à la presse de faire un meilleur travail et de mettre fin à ce lavage de cerveau. Nous nous entendons à merveille, il n’y a pas de divisions, mais c’est vous qui contrôlez ce que vous nourrissez les gens, et vous devriez être prudents à ce sujet ».
Publié le mardi 30 décembre 2025 à 09:50