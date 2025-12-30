Nick n’a pas forcé­ment tort quand il pointe du doigt certains médias qui sont trop souvent critiques quand les « choses » bougent dans le tennis. Il est vrai que le tennis souffre d’un manque d’ou­ver­ture, et les critiques presque dépla­cées au sujet de la bataille de sexes confirment qu’il faut bien rester dans un certain schéma ou alors vous prenez les risque de prendre une volée de bois vert.

« Cette néga­ti­vité vous revient, les gars. La presse adore répandre la néga­ti­vité, pour une raison quel­conque. C’est vous qui créez cette haine, pas moi. J’adore ces événe­ments, j’adore le double mixte, j’adore les événe­ments avec des garçons et des filles… c’est à la presse de faire un meilleur travail et de mettre fin à ce lavage de cerveau. Nous nous enten­dons à merveille, il n’y a pas de divi­sions, mais c’est vous qui contrôlez ce que vous nour­rissez les gens, et vous devriez être prudents à ce sujet ».

