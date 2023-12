Alors qu’il n’a disputé qu’un seul petit match en 2023 et qu’il a d’ores et déjà déclaré forfait pour l’Open d’Australie, Nick Kyrgios reste malgré tout omni­pré­sent médiatiquement.

L’Australien, après avoir évoqué la suite de sa carrière, critiqué l’an­cienne géné­ra­tion et répondu à Boris Becker suite à une prise de bec avec ce dernier, a cette fois parlé de l’éga­lité sala­riale entre les hommes et les femmes sur les tour­nois du Grand Chelems.

Et selon lui, ce n’est tout simple­ment pas normal alors que les hommes s’af­frontent au meilleur des cinq sets, contrai­re­ment aux femmes. « Si nous fusion­nons (les circuits ATP et WTA, ndlr), nous fusion­nons les tirages au sort, nous fusion­nons tout. J’ai joué pendant 4h à l’Open d’Australie, tandis que Svitolina a joué pendant 40 minutes, et nous avons touts les deux été payés de la même manière. »

Des propos qui ne manque­ront pas de faire réagir…