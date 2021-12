Alors qu’il avait déjà la langue bien pendue sans son nouveau podcast ‘No Boundaries’, Nick Kyrgios est depuis devenu un commen­ta­teur régu­lier du circuit et de sa carrière. Dernièrement, il est revenu sur le jour où il a joué en double aux côtés de Serena Williams lors d’un tournoi IPTL à Singapour en 2014. À l’époque, ils s’étaient inclinés face à la paire Flipkens/Nestor.

« J’ai déjà joué avec Serena Williams. J’ai parti­cipé à un double mixte avec elle sur un IPTL et c’était une expé­rience désa­gréable pour moi parce qu’elle essayait de tout faire, elle voulait tout faire. Et je me disais ‘je suis meilleure que toi’. Il y a des sports où les niveaux entre les hommes et les femmes sont assez simi­laires. Mais au fond de moi, je me disais : « Serena, tu dois me faire parti­ciper, on est en train de se faire laminer, laisse‐moi la balle. »